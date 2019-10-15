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رياضة

أحمد الأحمر يتحدث عن الفرق بين كرة اليد والقدم في الزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
أحمد الأحمر نجم كرة
أحمد الأحمر نجم كرة اليد في منتخب مصر
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حسن العمدة
تحدث أحمد الأحمر نجم كرة اليد في منتخب مصر عن مقارنة الجماهير بين أداء فريق كرة اليد وفريق كرة القدم بنادي الزمالك.

وقال الأحمر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الموضوع مختلف في المقارنة بين اللعبتين".

وتابع ، "كرة اليد فيها استقرار أكبر، الركائز الاساسية في الفريق ثابتة بقالها فترة، ونسير بسيستم معروف".

واختتم ،"في كرة القدم الموضوع صعب شوية واللعيبة بتتغير كتير وده بيحط عليها ضغط كبير".
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