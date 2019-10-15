بوتن يزور السعودية.. اتفاقيات ثنائية على هامش الزيارة وتبادل الهدايا.. والمملكة تظهر كرم الضيافة للرئيس الروسي

الرئيس الروسي يزور السعودية:

توقع اتفاقيات ثنائية بين السعودة وروسيا خلال الزيارة

السعودية تظهر كرم الضيافة خلال استقبالها الرئيس الروسي

اتفاقيات على هامش الزيارة





بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي. مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين. اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية. مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل بين البلدين حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين. مذكرة تفاهم في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة العربية السعودية. اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء. برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام. اتفاقية تعاون في قطاع السياحة. مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية. مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في (NefteTransService )، أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا. برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في المملكة العربية السعودية. مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية مع الهيئة الضريبية في روسيا. اتفاقية تأكيد بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وروسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو في شركة نوفوميت. اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة "أمور" في روسيا. مذكرة تفاهم بين معادن وشركة فوس آجرو للشراكات الاستراتيجية Phos Agro الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

تبادل الهدايا

كرم الضيافة

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مأدبة غداء تكريمًا لرئيس روسيا الاتحادية، الذي بدأ زيارته الرسمية للرياض صباح اليوم.







وكشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، عن الأطباق المتنوعة التي تضمنتها المأدبة، إذ شملت قائمة الطعام طبق سمك السلمون مع نبات الهليون، كما تضمنت القائمة صدور الدجاج المشوي بالزعفران والليمون، وتضمنت كذلك طبق لحم الضأن، أما الحلويات فشملت موس الشيكولاتة بالمانجو.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، الاثنين، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يومًا واحدًا، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين، منذ في فبراير 2007 للمملكة، حيث من المنتظر أن تتوج الزيارة بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن توقيع 20 اتفاقية لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.وأكد خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم، بحسب ما ذكر موقع "العربية".وجاء أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات "الرحلات الفضائية المأهولة" و"نظام الملاحة بالأقمار الصناعية – فلوناس".تبادل إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وقعها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، ومن الجانب الروسي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أورشكن، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.تضمنت الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ما يلى:أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية أمس، الاثنين، فيما أهدى الرئيس بوتين طائر الصقر هدية للملك سلمان، في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان.وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، يحمل الطائر اسم «ألفا»، وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في «كاماتشاتكا»، وهو أحد أقاليم روسيا الاتحادية. الطائر حمل سابقًا اسم «»نجم الشمال»، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.