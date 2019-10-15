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مرأة

لديك قدرة على القيام بمبادرات جريئة.. نصيحة الأبراج لمواليد 15 أكتوبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 15 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية ساحرة وقدرة على الدراسة والتحليل.. أنت أيضا محب للأسفار، وتبدو غامضا وتميل للعمل في سرية، كما أن لديك ميل للنقد بحدة.

نصيحة:
عام ٢٠١٩ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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