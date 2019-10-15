احترس قبل الاستحمام به.. هاني الناظر يحذر من خطورة هذه الأنواع من الصابون

حذر الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحث العلمي سابقا ، من الاستحمام بصابون الديتول والكبريت والفينيك، وقال إنه خطر يهدد صحة الإنسان .
وكرر الناظر تحذيره شديد اللهجة بأن الاستحمام بجميع أنواع الصابون خطر يهدد الصحة العامة للأشخاص، لأن هذا الصابون يعطى مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية .
وأضاف الناظر أنه يقتل أنواع الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة على سطح الجلد المفيدة لحيوية الجلد ما يجعل هذه الانواع من الصابون تتسبب فى حساسية بعض الناس.
وكرر الناظر تحذيره شديد اللهجة بأن الاستحمام بجميع أنواع الصابون خطر يهدد الصحة العامة للأشخاص، لأن هذا الصابون يعطى مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية .
وأضاف الناظر أنه يقتل أنواع الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة على سطح الجلد المفيدة لحيوية الجلد ما يجعل هذه الانواع من الصابون تتسبب فى حساسية بعض الناس.