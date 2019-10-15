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مرأة

احترس قبل الاستحمام به.. هاني الناظر يحذر من خطورة هذه الأنواع من الصابون

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:25 ص
أحترس قبل الأستحمام
أحترس قبل الأستحمام به ..الناظربتحذير شديد اللهجة صابون الدي
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أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحث العلمي سابقا ، من الاستحمام بصابون الديتول والكبريت والفينيك، وقال إنه خطر يهدد صحة الإنسان .

وكرر الناظر تحذيره شديد اللهجة بأن الاستحمام بجميع أنواع الصابون خطر يهدد الصحة العامة للأشخاص، لأن هذا الصابون يعطى مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية .

وأضاف الناظر أنه يقتل أنواع الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة على سطح الجلد المفيدة لحيوية الجلد ما يجعل هذه الانواع من الصابون تتسبب فى حساسية بعض الناس.
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