احترس قبل الاستحمام به.. هاني الناظر يحذر من خطورة هذه الأنواع من الصابون

حذر الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحث العلمي سابقا ، من الاستحمام بصابون الديتول والكبريت والفينيك، وقال إنه خطر يهدد صحة الإنسان .



وكرر الناظر تحذيره شديد اللهجة بأن الاستحمام بجميع أنواع الصابون خطر يهدد الصحة العامة للأشخاص، لأن هذا الصابون يعطى مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية .



وأضاف الناظر أنه يقتل أنواع الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة على سطح الجلد المفيدة لحيوية الجلد ما يجعل هذه الانواع من الصابون تتسبب فى حساسية بعض الناس.