احتفال مستفز لمنتخب تركيا.. وسياسي فرنسي: هؤلاء جنود العدو

Ay-Yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti. 🇹🇷 pic.twitter.com/NNZKlnnWga — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 11, 2019

أثار لاعبو المنتخب التركي، غضب محبي الكرة في أوروبا، بسبب احتفالهم بالفوز على ألبانيا، بطريقة استفزازية.ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، طالب بعض السياسيين الفرنسيين بإلغاء مباراة منتخب بلادهم ضد تركيا، اليوم الإثنين، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، بعد احتفال تركيا بالفوز على ألبانيا، الجمعة الماضي، برفع "التحية العسكرية" وذلك تزامنا مع العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على شمال سوريا بذريعة القضاء على الأكراد.وعقب المباراة، نشر حساب المنتخب التركي الرسمي على موقع تويتر، أيضًا صورة للاعبين وادارة المنتخب وهم يحتفلون بنفس الطريقة وعلق الحساب قائلا: "نهدي هذا الفوز لجنودنا".وعلق زعيم أحد الأحزاب اليسارية في فرنسا، على هذا الاحتفال، قائلا عبر حسابه على "تويتر": "إذا احتفل اللاعبون الأتراك بالتحية العسكرية، فيجب معاملتهم كجنود للعدو، فالروح الرياضية لم تعد حاضرة".