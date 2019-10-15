رئيس الوزراء البريطاني: نستهدف عصرًا جديدًا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إنه يرغب في أن يجعل بريطانيا أفضل دولة داعمة للاستثمار والشركات في العالم، متعهدًا بتطوير "عصر جديد من الفرص" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقال جونسون مدافعا عن أجندته التشريعية الجديدة بعد أن أعلنتها رسميا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية: "نستهدف تهيئة عصر جديد من الفرص للدولة بأكملها".



وأضاف أنه يريد أن تصبح بريطانيا "اقتصادا مرتفع الأجور، منخفض الضرائب أفضل مكان للاستثمار، وأفضل مكان لبدء شركة، وأفضل مكان لتكوين أسرة وتعليم الأطفال".



وأكد جونسون لنواب مجلس العموم البريطاني "بدون أن أكون متطرفا في الوطنية أو غير محترم لأي مكان آخر في العالم، في نواحٍ مهمة، هذه الدولة هي أعظم مكان للحياة، أعظم مكان على وجه الأرض".