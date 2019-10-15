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منوعات

أم تضع رضيعة وزنها يقترب من 6 كيلوجرامات.. فيديو وصور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:55 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مجموعة من الصور والفيديو كان تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر ولادة سيدة لرضيعة ضخمة تزن 5.88 كيلوجرامً.

تعود التفاصيل عندما وضعت أم أسترالية قيصريًا ابنتها ريمي فرانسيس ميلار، وبمجرد رؤية والدها لحجمها أصابتهما الدهشة خاصةً أن رضيعتهما ولدت قبل ميعادها المحدد للولادة.

يذكر أن ريمة ولدت بوزن ضعف الوزن الطبيعى لمتوسط أوزان الرضع الطبيعين فى بريطانيا، التى ظهرت للنور بعد مرور 38 أسبوعًا ويومين على حمل والدتها لها.

يذكر أن الفيديو حصد مشاهدات ضخمة فى وقت قياسى، بعدما أصابت الدهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعى.

أم تضع رضيعة وزنها يقترب من 6 كيلوجرامات.. فيديو وصور
أم تضع رضيعة وزنها يقترب من 6 كيلوجرامات.. فيديو وصور
أم تضع رضيعة وزنها يقترب من 6 كيلوجرامات.. فيديو وصور
أم تضع رضيعة وزنها يقترب من 6 كيلوجرامات.. فيديو وصور
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