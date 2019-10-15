أنا صاحب الكورة| لسه بدري على منتخب البدري.. إيجابيات فوز مصر على بوتسوانا.. فيديو

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره بوتسوانا ، بفوز الفراعنة بهدف دون رد ، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية ، مساء أمس الاثنين، استعداد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون.



ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" إيجابيات وسلبيات من مباراة مصر على بوتسوانا، التى شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد سجله المنتخب الوطني حمدي فتحي فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.



ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر فى أول مباراة له مع منتخب الفراعنة.



ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الرياضي المصري فى الشارع عقب المباراة الودية.



ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل الشاب محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.