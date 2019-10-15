Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنا صاحب الكورة| لسه بدري على منتخب البدري.. إيجابيات فوز مصر على بوتسوانا.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:23 ص
فوز مصر على بوتسوانا
فوز مصر على بوتسوانا
Advertisements
محمد رشاد
انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره بوتسوانا ، بفوز الفراعنة بهدف دون رد ، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية ، مساء أمس الاثنين، استعداد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" إيجابيات وسلبيات من مباراة مصر على بوتسوانا، التى شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد سجله المنتخب الوطني حمدي فتحي فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر فى أول مباراة له مع منتخب الفراعنة.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الرياضي المصري فى الشارع عقب المباراة الودية.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل الشاب محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا صاحب الكورة.. الأهلى يواصل السقوط أمام بيراميدز للمرة الرابعة على التوالي في كأس مصر.. فيديو

انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو

انا صاحب الكورة.. فوز مستحق وحكم ظالم.. كوميديا انتصار الزمالك على المقاصة فى كاس مصر.. فيديو

أنا صاحب الكورة.. خلاف صلاح وماني.. وفوز تاريخي لـ يوفنتوس ضد نابولي.. فيديو

أنا صاحب الكورة.. الزمالك يكتفي بهدف وحيد أمام الاتحاد السكندري ليتأهل كالعادة إلى نهائي كأس مصر.. فيديو

أنا صاحب الكورة| الزمالك تعظيم سلام.. توج بكأس مصر بعد إذلال بيراميدز الوليد

ترشيحاتنا

فيديو صادم لتعذيب قرود وكلاب داخل مختبر للسموم .. تفاصيل مروعة

احتفال مستفز لمنتخب تركيا.. وسياسي فرنسي: هؤلاء جنود العدو

الله عمرو دياب والله حجيجي.. شاهد شاب خليجي يصدم الهضبة

ياسر جلال ومحمد رمضان ويوسف الشريف يستعدون مبكرا لموسم رمضان

مكفرات الذنوب والمعاصي.. امسح سيئاتك في دقائق

خطاب تاريخي.. نائب كردي يفضح أردوغان.. وإخوان تركيا يحلون دمه على الهواء.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور