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فن

تامر عاشور يروج لحفله المقبل.. 25 أكتوبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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سعيد فراج
روج الفنان تامر عاشور، لأحدث حفلاته الغنائية المقرره يوم 25 أكتوبر الجاري، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه الشخصي على انستجرام، داعيًا متابعيه لحضور الحفل وحجز التذاكر.

ويستعد تامر عاشور، لأحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر في نادي Aero الرياضي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم عاشور عدد من الأغاني الخاصة به منها: "أيام"، و"إنت اختارت"، و"محظوظ"، و"قولوا سماح"، و" من غير ما احكيلك"، و"باي باي"، وغيرها من الأغاني

بينما انقست تذاكر دخول الحفل إلى فئتين، بلغت قيمة الفئة الأولى 250 جنيهًا، بينما بلغت قيمة الفئة الثانية 500 جنيهًا.

يذكر أن أحيا تامر عاشور، مؤخرًا حفل غنائي ناجح في إحدى النوادي بالقاهرة، وقد شهد الحفل حضور جماهيري كبير جدًا.
تامر عاشور يروج لحفله المقبل.. 25 أكتوبر
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