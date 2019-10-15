موجه من الطقس المتقلب.. ومدينة أبو سمبل ترفع درجة الاستعداد

لا تزال موجه الطقس المتقلب تسود العديد من المناطق داخل نطاق محافظة أسوان .



وكانت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان تعرضت لموجة من الأمطار المصحوبة برياح شديدة تسببت فى تعطل الحركة خاصة بمناطق وسط المدينة.



وأعلنت الأجهزة المعنية حالة الطوارئ تحسبًا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب السيارات بالتوقف فورًا على طريق أبوسمبل- أسوان . كما تم توجيه التحذير للفنادق العائمة والمراكب بالتوقف العاملة ببحيرة ناصر جنوب مدينة أبو سمبل، بالتوقف عن رحلاتها لحين تحسن الأحوال الجوية.



كما قررت الأجهزة المعنية أيضًا رفع درجة الإستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء تحسبًا لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.