Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

موجه من الطقس المتقلب.. ومدينة أبو سمبل ترفع درجة الاستعداد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
موجه من الطقس المتقلب..
موجه من الطقس المتقلب.. ومدينة أبو سمبل ترفع درجة الاستعداد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
لا تزال موجه الطقس المتقلب تسود العديد من المناطق داخل نطاق محافظة أسوان .

وكانت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان تعرضت لموجة من الأمطار المصحوبة برياح شديدة تسببت فى تعطل الحركة خاصة بمناطق وسط المدينة.

وأعلنت الأجهزة المعنية حالة الطوارئ تحسبًا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب السيارات بالتوقف فورًا على طريق أبوسمبل- أسوان . كما تم توجيه التحذير للفنادق العائمة والمراكب بالتوقف العاملة ببحيرة ناصر جنوب مدينة أبو سمبل، بالتوقف عن رحلاتها لحين تحسن الأحوال الجوية.

كما قررت الأجهزة المعنية أيضًا رفع درجة الإستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء تحسبًا لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقلبات جوية تؤدي لعاصفة ترابية مفاجئة على بعض المناطق بأسوان

شبورة ترابية وتقلبات فى الأحوال الجوية تنتشر فى بعض المناطق بأسوان

عاصفة ترابية تضرب عددا من المناطق بمدينة أسوان

ترشيحاتنا

شريف عبد الفضيل يوجه رسالة لمسؤولي الأهلي بشأن صالح جمعة

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

نجم بيراميدز السابق يتلقى صدمة عنيفة في السعودية.. تفاصيل

شريف عبد الفضيل: كهربا في الأهلي وينافس رمضان صبحي

عائد من الجزيرة يكشف الوجه القبيح لـ علاء صادق وأهدافه الخبيثة لتأجيج الفتنة

واجب الضيافة.. تعرف على أطباق مأدبة الملك سلمان للرئيس الروسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور

بشعر مموج وفستان أحمر.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور