اخبار التوك شو.. أحمد موسى يفضح الخونة ويؤكد: هجومهم على الجيش ليس صدفة.. خبير: أردوغان يتوسع بالدم

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
بعد تكريمه.. المجند أحمد فوزي يكشف كواليس حواره مع الرئيس السيسي
قال المجند أحمد فوزي، أحد أبطال الصاعقة المصرية، إن الرئيس السيسي وجه له الشكر أثناء تكريمه فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة على ما قدمه، مضيفا "كان ردي على الرئيس «واجبي إن أحمي أرضي وأرفع في وجه عدوي السلاح»".
وأضاف أحمد فوزي، في حواره لبرنامج "حديث المساء" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "بعد تلقي معلومات بأماكن المنظمات التكفيرية نبدأ على الفور بمهاجمة ومفاجأة العدو وليس العكس"، مشيرًا إلى أن العدو لا يفكر إلا فى الهروب في هذه اللحظة من الجيش المصري.
يتوسع بالدم.. خبير يفضح أردوغان ويكشف ممارساته القذرة
قال عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي أردوغان لديه رغبة في التوسع وهذا حلم يسعى إلى تنفيذه، ويرى أنه بغزو شمال سوريا يكون منطقة غنية بالثروات وحلم تصدير الغاز والاستفادة من الثروات، والسيطرة لإعادة الخلافة العثمانية.
وأضاف عاطف سعداوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يتبع نفس نهج السلطان عبد الحميد الثاني إبان حكم الدولة العثمانية ويتوسع بالدم والمذابح مثلما فعل عبد الحميد الثاني في مذبحة الأرمن التي تعتبر المذبحة الأكبر في التاريخ.
أحمد موسى: حركة النهضة الإخوانية خائنة والتونسيون يرفضون إساءتهم لمصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 23 مليون مصر انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وبعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تونس أساءوا إلى مصر وشعبها.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "ماتخلوش عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان تستغل فوز المرشح الرئاسي التونسي ويتحدثون عن مصر بالسوء، وهؤلاء ليسوا تونسيين ولكنهم تنظيم إخواني إرهابي".
هجومهم على الجيش ليس صدفة.. أحمد موسى يفضح الخونة ويكشف مخططهم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في قطر تدرب الخونة والمتأمرين على استهداف القوات المسلحة المصرية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه وفقا للخطة الخبيثة فإن القوات المسلحة المصرية المؤسسة المنغلقة على نفسها لا بد من التعامل معها باحتقار لكسر هيبتها.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "وفقا للخطة يتم تنفيذ ذلك من خلال الترويج الهائل للشائعات، وجعل المؤسسة العسكرية في موقف الدفاع واتهامها بالفساد بشكل دائم".
عائد من الجزيرة يكشف الوجه القبيح لـ علاء صادق وأهدافه الخبيثة لتأجيج الفتنة
قال الإعلامي محمد صفوت أحد العاملين العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إن علاء صادق ومعلق آخر يدعى أحمد يعملان على إثارة الفتنة الكروية في مصر بتمويلات قطرية عبر استخدام السوشيال ميديا.
وأضاف محمد صفوت خلال حواره لبرنامج " 90 دقيقة" المُذاع على قناة المحور، أن المحلل علاء صادق يردد أنه لا علاقة له بالجوانب السياسية وعمله رياضي فقط، لكن الحقيقة عكس ذلك.
وأشار محمد صفوت إلى أن علاء صادق، يعمل على استفزاز جماهير الأهلي والزمالك بشكل غريب لمحاولة إشعال الفتن في الرياضة المصرية، ويتم عملها وفق مخطط واضح ومقصود.
عقوبات موجعة اقتصاديا وسياسيا.. الاتحاد الأوروبي يدين العدوان التركي على سوريا
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد أداة الاتحاد الأوروبي للعدوان التركي على سوريا.
ومن جانبه قال جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، إننا نشهد احتلالا، وتركيا لا تعتمد على السلاح الأوروبي والعقوبات الاقتصادية والسياسية ستكون أكثر تأثيرا.
وأوضح ديديه ريندرز وزير خارجية بلجيكا، أن بلجيكا أولى الدول التي أدانت العمل العسكري التركي غير الشرعي.
وطالب بيكا هافيستور وزير خارجية فنلندا، تركيا بوقف التدخل العسكري على سوريا، وذلك الاعتداء يعتبر إعادة إحياء تنظيم داعش.
لا مهنية ولا أخلاق.. عائد من الجزيرة يفضح انتهاكاتها ضد المصريين
قال الإعلامي محمد صفوت أحد العمال العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إنه كان يعمل منتجًا للبرامج الرياضية في دولة الإمارات، ومن ثم انتقل بعدها للعمل في قنوات «BEIN SPORTS» في قطر عام 2013 وحتى يونيو الماضي.
وأضاف محمد صفوت خلال حواره مع الدكتور محمد الباز عبر برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حدثت أمور غريبة جدا، لافتًا إلى أنه تم إنهاء خدمة 550 موظفا من القناة ثلثهم من المصريين دون سبب واضح.
بعد تكريمه.. المجند أحمد فوزي يكشف كواليس حواره مع الرئيس السيسي
قال المجند أحمد فوزي، أحد أبطال الصاعقة المصرية، إن الرئيس السيسي وجه له الشكر أثناء تكريمه فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة على ما قدمه، مضيفا "كان ردي على الرئيس «واجبي إن أحمي أرضي وأرفع في وجه عدوي السلاح»".
وأضاف أحمد فوزي، في حواره لبرنامج "حديث المساء" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "بعد تلقي معلومات بأماكن المنظمات التكفيرية نبدأ على الفور بمهاجمة ومفاجأة العدو وليس العكس"، مشيرًا إلى أن العدو لا يفكر إلا فى الهروب في هذه اللحظة من الجيش المصري.
يتوسع بالدم.. خبير يفضح أردوغان ويكشف ممارساته القذرة
قال عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي أردوغان لديه رغبة في التوسع وهذا حلم يسعى إلى تنفيذه، ويرى أنه بغزو شمال سوريا يكون منطقة غنية بالثروات وحلم تصدير الغاز والاستفادة من الثروات، والسيطرة لإعادة الخلافة العثمانية.
وأضاف عاطف سعداوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يتبع نفس نهج السلطان عبد الحميد الثاني إبان حكم الدولة العثمانية ويتوسع بالدم والمذابح مثلما فعل عبد الحميد الثاني في مذبحة الأرمن التي تعتبر المذبحة الأكبر في التاريخ.
أحمد موسى: حركة النهضة الإخوانية خائنة والتونسيون يرفضون إساءتهم لمصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 23 مليون مصر انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وبعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تونس أساءوا إلى مصر وشعبها.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "ماتخلوش عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان تستغل فوز المرشح الرئاسي التونسي ويتحدثون عن مصر بالسوء، وهؤلاء ليسوا تونسيين ولكنهم تنظيم إخواني إرهابي".
هجومهم على الجيش ليس صدفة.. أحمد موسى يفضح الخونة ويكشف مخططهم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في قطر تدرب الخونة والمتأمرين على استهداف القوات المسلحة المصرية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه وفقا للخطة الخبيثة فإن القوات المسلحة المصرية المؤسسة المنغلقة على نفسها لا بد من التعامل معها باحتقار لكسر هيبتها.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "وفقا للخطة يتم تنفيذ ذلك من خلال الترويج الهائل للشائعات، وجعل المؤسسة العسكرية في موقف الدفاع واتهامها بالفساد بشكل دائم".
عائد من الجزيرة يكشف الوجه القبيح لـ علاء صادق وأهدافه الخبيثة لتأجيج الفتنة
قال الإعلامي محمد صفوت أحد العاملين العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إن علاء صادق ومعلق آخر يدعى أحمد يعملان على إثارة الفتنة الكروية في مصر بتمويلات قطرية عبر استخدام السوشيال ميديا.
وأضاف محمد صفوت خلال حواره لبرنامج " 90 دقيقة" المُذاع على قناة المحور، أن المحلل علاء صادق يردد أنه لا علاقة له بالجوانب السياسية وعمله رياضي فقط، لكن الحقيقة عكس ذلك.
وأشار محمد صفوت إلى أن علاء صادق، يعمل على استفزاز جماهير الأهلي والزمالك بشكل غريب لمحاولة إشعال الفتن في الرياضة المصرية، ويتم عملها وفق مخطط واضح ومقصود.
عقوبات موجعة اقتصاديا وسياسيا.. الاتحاد الأوروبي يدين العدوان التركي على سوريا
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد أداة الاتحاد الأوروبي للعدوان التركي على سوريا.
ومن جانبه قال جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، إننا نشهد احتلالا، وتركيا لا تعتمد على السلاح الأوروبي والعقوبات الاقتصادية والسياسية ستكون أكثر تأثيرا.
وأوضح ديديه ريندرز وزير خارجية بلجيكا، أن بلجيكا أولى الدول التي أدانت العمل العسكري التركي غير الشرعي.
وطالب بيكا هافيستور وزير خارجية فنلندا، تركيا بوقف التدخل العسكري على سوريا، وذلك الاعتداء يعتبر إعادة إحياء تنظيم داعش.
لا مهنية ولا أخلاق.. عائد من الجزيرة يفضح انتهاكاتها ضد المصريين
قال الإعلامي محمد صفوت أحد العمال العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إنه كان يعمل منتجًا للبرامج الرياضية في دولة الإمارات، ومن ثم انتقل بعدها للعمل في قنوات «BEIN SPORTS» في قطر عام 2013 وحتى يونيو الماضي.
وأضاف محمد صفوت خلال حواره مع الدكتور محمد الباز عبر برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حدثت أمور غريبة جدا، لافتًا إلى أنه تم إنهاء خدمة 550 موظفا من القناة ثلثهم من المصريين دون سبب واضح.