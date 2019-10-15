انتصارات أكتوبر.. ندوة بدراسات بنات الأزهر في الخانكة.. صور

عقدت الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالخانكة، أمس الاثنين، ندوه تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة.





وحاضر في الندوة، الدكتور محمد عبد العاطي عباس عميد الكلية، وألقى محاضرة سلط فيها الضوء على بسالة وشجاعة الجندي المصري وكيف استطاعت قواتنا المسلحة بعد فضل الله تعالى أن تسطر بحروف من نور بطولات ستظل تدرس للعالم كما أثبتت بحق انها مصنع الرجال.





كما القى الكلمة أيضا، الدكتور ناصر عبد العزيز أستاذ بقسم الحديث والدكتور يس الأستاذ بقسم اللغويات وأوضحا الجوانب المضيئة المشرقة لانتصار أكتوبر المجيد الذي يعد من أعظم الانتصارات في التاريخ الحديث.



