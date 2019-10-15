Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انتصارات أكتوبر.. ندوة بدراسات بنات الأزهر في الخانكة.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
انتصارات أكتوبر ..
انتصارات أكتوبر .. ندوة بدراسات بنات الأزهر بالخانكة
Advertisements
محمد شحتة
عقدت الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالخانكة، أمس الاثنين، ندوه تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحاضر في الندوة، الدكتور محمد عبد العاطي عباس عميد الكلية، وألقى محاضرة سلط فيها الضوء على بسالة وشجاعة الجندي المصري وكيف استطاعت قواتنا المسلحة بعد فضل الله تعالى أن تسطر بحروف من نور بطولات ستظل تدرس للعالم كما أثبتت بحق انها مصنع الرجال.

كما القى الكلمة أيضا، الدكتور ناصر عبد العزيز أستاذ بقسم الحديث والدكتور يس الأستاذ بقسم اللغويات وأوضحا الجوانب المضيئة المشرقة لانتصار أكتوبر المجيد الذي يعد من أعظم الانتصارات في التاريخ الحديث.

وفي نهاية الندوة، استقبل عميد الكلية أسئلة الطالبات العامة والمتعلقة بالدراسة للإجابة عليها وتذليل العقبات التي تقف أمامهم في العملية التعليمية.
انتصارات أكتوبر.. ندوة بدراسات بنات الأزهر في الخانكة.. صور
انتصارات أكتوبر.. ندوة بدراسات بنات الأزهر في الخانكة.. صور
انتصارات أكتوبر.. ندوة بدراسات بنات الأزهر في الخانكة.. صور
انتصارات أكتوبر.. ندوة بدراسات بنات الأزهر في الخانكة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجارة الأزهر تنظم ندوة عن حرب أكتوبر بحضور سمير فرج.. الإثنين

ملحمة النصر والبناء.. ندوة بإعلام القاهرة 8 أكتوبر

جامعتا القاهرة وعين شمس تحتفلان بذكرى نصر أكتوبر.. حوار مفتوح بين الطلاب والمشاركين في حرب 73.. وتنظيم زيارة لـ بانوراما أكتوبر

مستشار وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل احتفال الجامعات بانتصارات أكتوبر

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. عقد ورش عمل وندوات تثقيفية بسيناء

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا ارتدى حمو بيكا خلال زيارته لدبي.. لن تصدق مظهره

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

دعاء الهم والضيق.. كلمات تُزيل الهم وتُشرح الصدر

تفاصيل حفظ التحقيقات مع مرتضى منصور في قضية مخالفات نادي الزمالك

بعد تسببها في تثدي رجل.. أشهر ماركة لشامبو الأطفال تخسر مليارات

محمد بركات يكشف المكسب الوحيد من مباراة مصر وبتسوانا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج وفستان أحمر.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان لامع.. سالي عبد السلام تبرز أنوثتها بإطلالة متميزة.. صور