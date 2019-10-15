عمرو أديب: مصر اليوم قوية وتحتمل كل الآراء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية الآن قوية وتحتمل كل الآراء وتحتمل الصوت المعارض والمعارضة الوطنية.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "من النهارده وطالع هتشوفوا في هذا البرنامج وبرامج أخرى كثيرة أصوات مختلفة ومحترمة".



وأكمل: "ناس بيحبوا مصر ولهم رؤى مختلفة، والفكرة إننا هنبتدي نسمع الرؤى المختلفة بصراحة وانفتاح كبير".



وأوضح: "لما يكون في شخصية شاركت في 25 و30 وكانت في مجموعة الخمسين وليها أيادي بيضاء، من الواجب إن هذه الشخصيات تظهر ونستمع إليها وتقول رأيها بكل حرية، ونبدأ في الفترة القادمة، والوطن محتاج كل الآراء وإننا نفتح ونتكلم".