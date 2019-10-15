Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو أديب: مصر اليوم قوية وتحتمل كل الآراء

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements
توك شو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية الآن قوية وتحتمل كل الآراء وتحتمل الصوت المعارض والمعارضة الوطنية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "من النهارده وطالع هتشوفوا في هذا البرنامج وبرامج أخرى كثيرة أصوات مختلفة ومحترمة".

وأكمل: "ناس بيحبوا مصر ولهم رؤى مختلفة، والفكرة إننا هنبتدي نسمع الرؤى المختلفة بصراحة وانفتاح كبير".

وأوضح: "لما يكون في شخصية شاركت في 25 و30 وكانت في مجموعة الخمسين وليها أيادي بيضاء، من الواجب إن هذه الشخصيات تظهر ونستمع إليها وتقول رأيها بكل حرية، ونبدأ في الفترة القادمة، والوطن محتاج كل الآراء وإننا نفتح ونتكلم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو أديب عن احتفالات المنصة: درس للإخوان.. ومصر كسبت.. فيديو

عمرو أديب مهاجما الجزيرة: لا تصنع إعلامًا بل تصنع إرهابًا .. فيديو

عمرو أديب عن جنازة شهداء سيناء: هى دى المظاهرات الحقيقية.. فيديو

عمرو أديب يقدم اقتراحا يريح الجميع بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر.. فيديو

عمرو أديب يطرح مبادرة للإفراج عن السجناء السياسيين.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد الحكم عليها في قضية مرضى السمنة.. كسر قدم ابن ريهام سعيد

جريمة لا تغتفر .. العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة .. فيديو

اخبار الحوادث.. مفاجأة في قضية ريهام سعيد.. وتفحم سيارة طلاب الشروق ولغز الجثة المطعونة ترعة الجيزة

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور

عائد من الجزيرة يكشف الوجه القبيح لـ علاء صادق وأهدافه الخبيثة لتأجيج الفتنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور

بشعر مموج وفستان أحمر.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة