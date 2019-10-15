وجبة متكاملة أرز بالكبدة والجزر للشربيني

يقدم الشيف الشربيني وجبة متكاملة وهى عبارة عن طريقة عمل أرز بالكبدة والجزر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي لجميع أفراد الأسرة .



مقادير أرز بالكبدة والجزر :



أرز

كبدة

قوانص

بصل

جزر

فلفل ألوان

مرقة

سكر

كمون بودرة

زعفران

زبدة

ملح

فلفل أسود

زيت



طريقة تحضير أرز بالكبدة والجزر :



* يقطع الجزر إلى مكعبات صغيرة ثم يوضع في طاسة على النار مع قليل من الزبدة وبودرة الزعفران ومكعب مرقة



* تسلق القوانص في ماء مغلي وخل



* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزبدة والبصل بعد تقطيعها وقليل من السكر والكمون والفلفل الألوان المقطع



* يضاف الارز ويتبل بالملح والفلفل والمرقة ويضاف الماء ويترك حتى تمام النضج



* يشوح البصل والثوم وفي الزيت والسمنة ثم يضاف



* والجزر المكعبات



* والكبد والقوانص والسكر والمرقة والكمون وبودرة الزعفران



* وقليل من الماء



* بعد نضج الأرز يضاف خليط الجزر مع الكبدة، ثم يزين بها الأرز دون تقليب



* يقدم على شكل طبقات طبقة من الارز وطبقة من الكبد والقوانص وصوص الجزر ويقدم