وجبة متكاملة أرز بالكبدة والجزر للشربيني

يقدم الشيف الشربيني وجبة متكاملة وهى عبارة عن طريقة عمل أرز بالكبدة والجزر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي لجميع أفراد الأسرة .
مقادير أرز بالكبدة والجزر :
أرز
كبدة
قوانص
بصل
جزر
فلفل ألوان
مرقة
سكر
كمون بودرة
زعفران
زبدة
ملح
فلفل أسود
زيت
طريقة تحضير أرز بالكبدة والجزر :
* يقطع الجزر إلى مكعبات صغيرة ثم يوضع في طاسة على النار مع قليل من الزبدة وبودرة الزعفران ومكعب مرقة
* تسلق القوانص في ماء مغلي وخل
* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزبدة والبصل بعد تقطيعها وقليل من السكر والكمون والفلفل الألوان المقطع
* يضاف الارز ويتبل بالملح والفلفل والمرقة ويضاف الماء ويترك حتى تمام النضج
* يشوح البصل والثوم وفي الزيت والسمنة ثم يضاف
* والجزر المكعبات
* والكبد والقوانص والسكر والمرقة والكمون وبودرة الزعفران
* وقليل من الماء
* بعد نضج الأرز يضاف خليط الجزر مع الكبدة، ثم يزين بها الأرز دون تقليب
* يقدم على شكل طبقات طبقة من الارز وطبقة من الكبد والقوانص وصوص الجزر ويقدم
مقادير أرز بالكبدة والجزر :
أرز
كبدة
قوانص
بصل
جزر
فلفل ألوان
مرقة
سكر
كمون بودرة
زعفران
زبدة
ملح
فلفل أسود
زيت
طريقة تحضير أرز بالكبدة والجزر :
* يقطع الجزر إلى مكعبات صغيرة ثم يوضع في طاسة على النار مع قليل من الزبدة وبودرة الزعفران ومكعب مرقة
* تسلق القوانص في ماء مغلي وخل
* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزبدة والبصل بعد تقطيعها وقليل من السكر والكمون والفلفل الألوان المقطع
* يضاف الارز ويتبل بالملح والفلفل والمرقة ويضاف الماء ويترك حتى تمام النضج
* يشوح البصل والثوم وفي الزيت والسمنة ثم يضاف
* والجزر المكعبات
* والكبد والقوانص والسكر والمرقة والكمون وبودرة الزعفران
* وقليل من الماء
* بعد نضج الأرز يضاف خليط الجزر مع الكبدة، ثم يزين بها الأرز دون تقليب
* يقدم على شكل طبقات طبقة من الارز وطبقة من الكبد والقوانص وصوص الجزر ويقدم