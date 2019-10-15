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وجبة متكاملة أرز بالكبدة والجزر للشربيني

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
وجبة متكاملة أرز
وجبة متكاملة أرز بالكبد والجزر للشربيني
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني وجبة متكاملة وهى عبارة عن طريقة عمل أرز بالكبدة والجزر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي لجميع أفراد الأسرة .

مقادير أرز بالكبدة والجزر :

أرز
كبدة
قوانص
بصل
جزر
فلفل ألوان
مرقة
سكر
كمون بودرة
زعفران
زبدة
ملح
فلفل أسود
زيت

طريقة تحضير أرز بالكبدة والجزر :

* يقطع الجزر إلى مكعبات صغيرة ثم يوضع في طاسة على النار مع قليل من الزبدة وبودرة الزعفران ومكعب مرقة

* تسلق القوانص في ماء مغلي وخل

* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزبدة والبصل بعد تقطيعها وقليل من السكر والكمون والفلفل الألوان المقطع

* يضاف الارز ويتبل بالملح والفلفل والمرقة ويضاف الماء ويترك حتى تمام النضج

* يشوح البصل والثوم وفي الزيت والسمنة ثم يضاف

* والجزر المكعبات

* والكبد والقوانص والسكر والمرقة والكمون وبودرة الزعفران

* وقليل من الماء

* بعد نضج الأرز يضاف خليط الجزر مع الكبدة، ثم يزين بها الأرز دون تقليب

* يقدم على شكل طبقات طبقة من الارز وطبقة من الكبد والقوانص وصوص الجزر ويقدم
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