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أخبار البلد

مستشفيات بالمجان وتحايل بخصم 70%.. تعرف على الخدمات الطبية بنقابة الإعلاميين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
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حمادة خطاب
بدأت نقابة الإعلاميين فى تقديم عدد من الخدمات الطبية لأعضائها خلال الفترة الماضية ، ويسعى المجلس التأسيسي لنقابة الإعلاميين لتقديم عدد من المزايا لأعضاء النقابة، أسوة بزملائهم من أعضاء النقابات المهنية الاخرى .

واعتمد مجلس نقابة الإعلاميين مؤخرًا ، برئاسة الدكتور طارق سعدة، النظام العلاجي الجديد لأعضاء النقابة بالتعاقد مع كبرى المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية متميزة على مستوى الجمهورية.

واكدت النقابة إن النظام العلاجي الجديد يتميز بالسهولة واليسر، ويكتفى بإظهار بطاقة عضوية النقابة لدى المستشفيات ولا يتحمل عضو النقابة أي نفقات مالية.

كما أعلنت النقابة أيضًا عن حزمة أخرى من الخدمات الطبية ، وأعلنت التعاقد مع أحد المعامل على مستوى الجمهورية فى 27 محافظة أى حوالى مائتى فرع له وبخصم من 65% إلى 70% على جميع أنواع التحاليل.

ووفقًا لنقيب الإعلاميين يكون التعامل مع المعمل ببطاقة العضوية فقط دون خطاب تحويل من أى طبيب ودون دفع أى رسوم ماديه نظير الاشتراك الطبى أو خلافه وذلك تيسيرا على الزملاء فى الوقت والاجراءات والأعباء المالية" .

وأوضح طارق سعدة نقيب الإعلاميين فى تصريحات لة، أن النظام التعاقدى يشمل العضو والأبناء و( الزوج / الزوجه ) والأب والأم للعضو وبنفس الخصم ونفس طريقة التعامل والإجراءات ، مشيرا الى ان التعاقد سيشمل ايضا استفاده الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنه بنفس الخدمة ونفس الخصم ونفس الاجراءات .

وتابع: "كما يشمل النظام التعاقدى الموظفين الاداريين العاملين بالنقابة، وبنفس الصيغه التعاقدية السابقه ، كما تم التعاقد مع معامل حوالى 120 فرعا على مستوى جمهورية مصر العربية ، وبهذا يكون لدينا 320 فرعا وجارى التعاقد مع أحد المعامل الخاصة بالتحليل واشعه 200 فرع على مستوى الجمهورية ليصبح العدد 520 فرعا ".

ووفقًا لما أعلنتة النقابة فأن هذه الخطوة هي بداية لنظام علاجي شامل لا يتكلف أعضاء النقابة أي أعباء مالية للاشتراك فيه.
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