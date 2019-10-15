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أخبار العالم

البيت الأبيض: يجب وقف إطلاق النار في سوريا بشكل فوري

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
آليات عسكرية تركية
آليات عسكرية تركية تتوغل في شمال سوريا
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أحمد قاسم
قال مسئول بالبيت الأبيض إنه يجب وقف إطلاق النار بين مليشيات الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا، وذلك في أسرع وقت.

وأوضح المسئول البارز في تصريحات لقناة "العربية": "الأولوية القصوى الآن لوقف إطلاق النار في سوريا ، ونهدف الآن لتحقيق ذلك في أسرع وقت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض مساء أمس الاثنين، عقوبات على تركيا تشمل وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة، وذلك بالإضافة إلى ووزارتي الدفاع والطاقة التركيتين.

وقال المسئول: "العقوبات على تركيا جدية وقوية وستضر باقتصادها".

وكشف ترامب في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأضاف أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%، قائلأً: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
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