من السميد.. طريقة عمل الحرشة بأقل التكاليف بشكل يناسب الفطار

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل الحرشة بشكل يناسب الفطار ، ومن السميد بأقل التكاليف التي تساعد على أمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية .
مقادير الحرشة :
نصف كيلو سميد
2 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
8 جرام بيكنج بودر
ثلاثة أرباع كوب زيت
ماء حسب الحاجة
التزيين
مكعبات زبدة
عسل أبيض
زيت زيتون
زيتون أسود
جبنة بيضاء
كريمي
حبة البركة
طريقة تحضير الحرشة :
* يخلط السميد مع الزيت
* يضاف البيكنج باودر والسكر والملح
* يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لترتاح
* تقطع العجينة كرات وسط وتفرد أقراص
* ترش بالسميد وتوضع في طاسة على النار
* تقلب على الوجه الآخر
* تزين وتقدم
مقادير الحرشة :
نصف كيلو سميد
2 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
8 جرام بيكنج بودر
ثلاثة أرباع كوب زيت
ماء حسب الحاجة
التزيين
مكعبات زبدة
عسل أبيض
زيت زيتون
زيتون أسود
جبنة بيضاء
كريمي
حبة البركة
طريقة تحضير الحرشة :
* يخلط السميد مع الزيت
* يضاف البيكنج باودر والسكر والملح
* يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لترتاح
* تقطع العجينة كرات وسط وتفرد أقراص
* ترش بالسميد وتوضع في طاسة على النار
* تقلب على الوجه الآخر
* تزين وتقدم