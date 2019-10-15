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مرأة

من السميد.. طريقة عمل الحرشة بأقل التكاليف بشكل يناسب الفطار

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
من السميد الحرشة
من السميد الحرشة بأقل التكاليف بشكل يناسب الفطار
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل الحرشة بشكل يناسب الفطار ، ومن السميد بأقل التكاليف التي تساعد على أمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية .

مقادير الحرشة :

نصف كيلو سميد
2 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
8 جرام بيكنج بودر
ثلاثة أرباع كوب زيت
ماء حسب الحاجة
التزيين
مكعبات زبدة
عسل أبيض
زيت زيتون
زيتون أسود
جبنة بيضاء
كريمي
حبة البركة

طريقة تحضير الحرشة :

* يخلط السميد مع الزيت

* يضاف البيكنج باودر والسكر والملح

* يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لترتاح

* تقطع العجينة كرات وسط وتفرد أقراص

* ترش بالسميد وتوضع في طاسة على النار

* تقلب على الوجه الآخر

* تزين وتقدم ​
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