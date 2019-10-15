من السميد.. طريقة عمل الحرشة بأقل التكاليف بشكل يناسب الفطار

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل الحرشة بشكل يناسب الفطار ، ومن السميد بأقل التكاليف التي تساعد على أمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية .



مقادير الحرشة :



نصف كيلو سميد

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

8 جرام بيكنج بودر

ثلاثة أرباع كوب زيت

ماء حسب الحاجة

التزيين

مكعبات زبدة

عسل أبيض

زيت زيتون

زيتون أسود

جبنة بيضاء

كريمي

حبة البركة



طريقة تحضير الحرشة :



* يخلط السميد مع الزيت



* يضاف البيكنج باودر والسكر والملح



* يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة



* تغطى العجينة وتترك لترتاح



* تقطع العجينة كرات وسط وتفرد أقراص



* ترش بالسميد وتوضع في طاسة على النار



* تقلب على الوجه الآخر



* تزين وتقدم ​