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تعليم

التعليم العالي تستقبل المتقدمين للدورة الثانية للمشروعات الابتكارية حتى 31 أكتوبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
فتحت وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي باب التقدم للدورة الثانية للمشروعات الابتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب التي تهدف إلى دعم الافكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

ويتم ذلك من خلال برامج أكاديمية متطورة تتوافق مع وتحقق معايير ونظم الجودة، على أن لا يتعدى تاريخ تسليم المقترحات بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي – ادارة دعم التميز موعد غايته يوم 31/10/2019.

وبناء على رغبات العديد من مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات تقرر مد فترة التقدم للمشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم العالي الدورة الثانية اسبوعين حتي 31/10/2019.
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