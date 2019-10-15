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فن

اهربي.. هشام عباس يتجاوز نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
هشام عباس
هشام عباس
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سعيد فراج
حققت أغنية "اهربي" للفنان هشام عباس من تحقيق 591 الف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد طرحها منذ ايام قليلة على الموقع.

وتعد "اهربي" إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذي سيطرح في الأسواق قريبا، ويضم مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.

أغنية "اهربي" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.. يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، قامتا بطرح أغنيتين من ألبوم "عامل ضجة" وهما "شاري بالغالي" و"حذرتك" وحققت كل منهما ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي؛ نظرًا لتألق هشام عباس في أدائهما.

ويعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.
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