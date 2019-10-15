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توك شو

محمد عبدالرحمن يكشف كواليس تصوير مشهد كابتن ماجد في الواد سيد الشحات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:21 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، إنه وصف المشاركين في ورشة كتابة مسلسل "الواد سيد الشحات" بالجنون، بمجرد قراءته لأول مرة مشهد "كابتن ماجد" مع الفنان أحمد فهمي، لكن المخرج أحمد الجندي قال له "عايزين نطرقع".

ووصف محمد عبد الرحمن، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، كواليس المشهد قائلا إن ضحكا كالصراخ سيطر على الجميع بسبب هيئته وهيئة الفنان بيومي فؤاد، وكان يعتقد أنهم لو خرجوا بتلك الهيئة لتم القبض عليهم للكشف عن قواهم العقلية.
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