ضعي مكعب الثلج فى الغسالة وشاهدي ماذا يحدث ؟

تمتاز بعض السيدات فى أتباع أحدث الحيل التي تجعل حياتها تختلف عن الأخريات، وبالأخص فى تخفيف الأعباء المنزلية عليها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أتباع أحدث الحيل التي نقدمها لك ،ضعي مكعب الثلج فى الغسالة وشاهدى ماذا يحدث؟



تقول خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد أن مكعب الثلج مع الملابس له العديد من الفوائد أبرزها :



يجعل مكعب الثلج الملابس خالية من التجاعيد ومظهرها جذاب، ولا تحتاج للكي، كما أن الملابس المكوية تعطي المرء ثقة في نفسه، وفي مظهره الخارجي وهناك الكثير من الطرق لكي الملابس بالبخار والحرارة إلى آخره، وهناك الكثير من أنواع المكواة المستخدمة لذلك، ولكنها في الغالب تكون عملية مضاعفة للأعباء التي تتحملها المرأة ،لذلك نقدم لك هذه الطريقة التي تعد بمثابة مفعول السحر.



الطريقة:

كل ما تحتاجه هو مكعبات الثلج والمجفف، ضع الملابس المجعدة في المجفف وأضيفي عليها مكعبات الثلج، بعد ذلك اضبطي المجفف على وضع مرتفع واتركيه لمدة 5 دقائق، عندما تخرجين الملابس ستجديها خالية من الكرمشة ومفرودة .



وهذه الخدعة فعالة لو كان لديك زوج من القمصان، أو قميص وبنطلونان، ولكنها لن تكون فعالة في حال وضعك ملابس كثيرة أو الأقمشة الكثيرة في المجفف.



كل ما تحتاجين اليه :2 إلى 3 مكعبات من الثلج، وليس الكثير من المكعبات بغض النظر عن حجم المجفف، وتكمن الفكرة فى أن مكعبات الثلج تتحول إلى ماء عند تشغيل المجفف على درجة حرارة مرتفعة. ويعمل البخار مع درجات الحرارة المرتفعة على كى الملابس بدون الحاجة للمجهود من ربة المنزل .​