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فن

بعد شهر.. بلقيس تقترب من 11 مليون مشاهدة بـ تعالى تشوف.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:56 ص
بلقيس
بلقيس
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سعيد فراج
حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 10 ملايين و818 ألف، مقتربة من 11 مليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

الأغنية من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

وتقول كلمات مطلع الأغنية المغربية «تعالى تشوف»:

يصحابلو فغيابو غنتفقص
غنضعاف غانطيح النص
بالعكس غاندير العرس
غاندير للناس عراضة
ونقول تفكيت من هدا
عايشة حياتي فالسعادة

تعالى تشوف كيوليت
صغاريت وزيانيت
معاك كنت مظلومة
الله الله ارتاحيت

الجدير بالذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.
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