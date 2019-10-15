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توك شو

محمد عبدالرحمن: أنا وعلي ربيع ترددنا في الظهور بالشورت على مسرح مصر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
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توك شو
روى الفنان محمد عبد الرحمن، خلال حلوله ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، مجموعة من نوادر عروض "مسرح مصر" في الكواليس، مع الفنانين علي ربيع، و"أوس أوس"، ومحمد أنور.

ومن بين تلك النوادر، اعترف محمد عبد الرحمن بأنه شعر بالرعب عندما أحضر "أوس أوس" نسناسا ودخل به إلى المسرح، ضمن مجموعة من الحيوانات التي كان يصطحبها مرات، وأيضا كان يحدث أحيانا أن تنفجر كبسولة الممثل قبل دخوله لأداء مشهد يتم فيه إطلاق النار عليه.

وقال محمد عبد الرحمن إنه وعلي ربيع ترددا كثيرا في مشهد المطار، وهو مشهد قام فيه محمد أنور بدور مسؤول عن بوابة الكشف عن المعادن يصر على أن بحوزتهما شيء معدني، فيقومان بالتالي بالتخلص من ملابسهما شيئا فشيئا من أجل المرور، وعندما وصلا للشورت والفانلة الحمالات، كان رأي علي ربيع أن دخولهما للمسرح على تلك الهيئة لا يليق، وأن الأفضل هو الدخول بالبنطلون، لكن محمد عبد الرحمن تغلب على تردده، وباغت علي ربيع ليظهر على المسرح بالشورت، وهو ما شجع علي ربيع فتبعه بالشورت أيضا، وسط ضحكات كل من كانوا في الكواليس حينها.
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