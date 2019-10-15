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منوعات

ضابط شرطة أمريكي ينقذ رضيعة من الموت.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أنقذ ضابط شرطة أمريكى من ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية رضيعة من الموت المحقق، بعدما تسبب دواء أعطته إياها والدتها فى توقف جهازها التنفسى.

وبحسب فوكس نيوز، تعود التفاصيل عندما لاحظ مجموعة من المارة رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر تصارع الموت اختناقًا على يد أمها، فأبلغوا الشرطة على الفور.

وصل الضابط الأمريكى لمكان الحادق، ولاحظ أن الرعب الشديد يسيطر على الجميع، خاصةً بعد توقف تنفس الصغيرة مارييل، عقب إعطاء والدتها كرييستن نيفنس جرعة لها من الدواء.

ظهر الضابط الذى يدعى ديرال فوستر هو يضغط على ظهر الرضيعة في محاولة لإخراج الدواء من حنجرتها، ولحسن الحظ نجح فى ذلك بتنهمر دموع الأم فرحًا، ويصفق كل الحضور ويهتفون بإسم الضابط.

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