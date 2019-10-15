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تعليم

طلاب علوم الأزهر يشاركون في مسابقة هواوي العالمية في تكنولوجيا الاتصالات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
طلاب علوم الأزهر
طلاب علوم الأزهر يشاركون في مسابقة هواوي العالمية
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محمد شحتة
يشارك عد من طلاب قسم الحاسب الآلي بكلية العلوم بجامعة الأزهر، في مسابقة شركة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن المقرر أن تعقد المسابقة في الفترة من أكتوبر الجاري حتى مايو 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي.

ومن المقرر أن يحضر الطلاب المشاركون في المسابقة، محاضرات تعريفية تنظمها الشركة، من أجل توعية الطلاب بكيفية التسجيل في المسابقة يومي الخميس الموافق 17 أكتوبر ويوم الثلاثاء 12 نوفمبر بقاعة مبنى الفلك بكلية العلوم.

وناشدت الشركة، أن تقوم الكلية بالإعلان عن المسابقة، بين أروقتها من أجل حث الطلاب على المشاركة بعدد لا بأس به حتى يكتسبوا الخبرة الكافية تؤهلهم لسوق العمل من الآن وبعد التخرج.
طلاب علوم الأزهر يشاركون في مسابقة هواوي العالمية في تكنولوجيا الاتصالات
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