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مرأة

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القرفة يوميا؟

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
القرفة
القرفة
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هاجر هانئ
القرفة من المشروبات الدافئة التى يمكنك إعدادها وتقديمها فى المنزل، ويتمتع مشروب القرفة باحتوائه على كثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الأمراض.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من القرفة يوميا...

-ينظم مستوى السكر في الدم
-يقلل من الكوليسترول الضار
-تحسين وظيفة الادراك
-يحسن الدورة الدموية
-مضاد لالتهاب المفاصل
-الوقاية من الأصابة بالسرطان
-مضادة للفطريات والبكتيريا
-يساهم فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى
-يساعد على الهضم
-يحد من وجع الطمث
-يعالج الأسنان
-يساعد على تقوية جهاز المناعة
-يزيل رائحة الفم الكريهة
-يساعد فى علاج الصداع
- يقلل من التهابات المسالك البولية
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