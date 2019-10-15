بشعر مموج وفستان أحمر.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة ريم البارودى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها.اطلت ريم البارودى فى الصورة بـ إطلالة عصرية، وارتدت فستان أحمر قصير يصل إلى الركبة، وتميز التصميم بالنقاط البيضاء، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية أيضا، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.وانتعلت ريم البارودى حذاء أبيض مسطح باللون الأبيض، فيما بدت بخصلات شعرها المموجه والمنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.