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جددي سفرتك.. طريقة عمل بيتزا الأرز

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
طريقة عمل بيتزا الأرز
طريقة عمل بيتزا الأرز
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هاجر هانئ
بيتزا الأرز من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى قدمتها الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، فيمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل الخطوات...


مقادير بيتزا الأرز
2 كوب أرز أبيض
2 بيض
2 ملعقة كبيرة دقيق
صلصة بيتزا
زيتون أسود حلقات
فلفل ألوان
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير بيتزا الأرز
* يخلط الأرز مع البيض والدقيق ويشكل منه طبقة في صينية بيتزا
* يضاف على الوجه الفلفل الرومي والزيتون والجبن
* توضع في الفرن حتى تسيح الجبنة ثم تقدم .
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