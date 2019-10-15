جددي سفرتك.. طريقة عمل بيتزا الأرز

بيتزا الأرز من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى قدمتها الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، فيمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل الخطوات...





مقادير بيتزا الأرز

2 كوب أرز أبيض

2 بيض

2 ملعقة كبيرة دقيق

صلصة بيتزا

زيتون أسود حلقات

فلفل ألوان

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير بيتزا الأرز

* يخلط الأرز مع البيض والدقيق ويشكل منه طبقة في صينية بيتزا

* يضاف على الوجه الفلفل الرومي والزيتون والجبن

* توضع في الفرن حتى تسيح الجبنة ثم تقدم .