منة فضالي بإطلالة نحيفة.. والجمهور يعلق

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت منة فصالي بإطلالة جذابة بقص شعرها وسبعة للون الاشقر مع ارتدائها تيشرت ابيض علي بنطلون جينز ازرق مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر الشفاة لابراز جمالها وانوثتها.



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "العشق" و"قلبي" و"كيوت" و"اتخني شوية انتي خاسة لية كدا".



