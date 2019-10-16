مسجد بناه ثائر وأعاد إعماره خليفة وابن سهلان بني سوره الخارجي



كشف د.محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق عن عدة تغييرات طرأت علي مسجد الإمام الحسين فى العراق،والذي يقع في مدينة كربلاء،والتي شهدت استشهاد الحسين ابن على رضى الله عنه فى الحادثة الشهيرة التى تعرف فى التاريخ باسم حادثة كربلاء.



وقال عبد اللطيف لـ صدي البلد: مر الإمام الحسين فى العراق بعدة مراحل حتى وصل إلى الحالة التى عليها الآن، وكانت أول هذه المراحل قد بدأت على يد المختار بن أبى عبيد الثقفى، الذى طالب بثأر الحسين بن على وقام بتعقب من قتله ثم قتلهم.



وبعد ذلك قام ببناء هذا المسجد محيطًا بقبر الإمام الحسين،وكانت على القبر سقيفة أما المسجد فكان له بابان، أحدهما فى الاتجاه الجنوبى والآخر فى الاتجاه الشرقى،وظل هكذا حتى تخرب فى عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد الذى توفى عام 193 هـ/ 808م.



وتابع أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة: ولكن جاءت المرحلة الثانية لإعادة إعمار المسجد فى عهد الخليفة العباسى المأمون، الذى تقرب للعلويين لأسباب سياسية لضمان مناصرتهم له، فأقيم بناء ضخم ظل هكذا حتى عام 232 هـ/ 846 م، فجاء الخليفة العباسى المتوكل الذى أمر بهدم قبر الحسين وقد ذكر ذلك الطبرى.



كما أنه هدم المنازل المجاورة له وتم تحويلها إلى مناطق زراعية مغمورة بالماء ، ولكن بعد تولى الخليفة العباسى المنتصر أمر الخلافة فى عام 247 هـ/ 861م أمر بتشييد قبة على قبر الحسين،وظلت صامدة حتى انهارت من تلقاء نفسها فى عام 273 هـ/ 886م فى عهد الخليفة المعتضد.

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‏وقال أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة: وظل هكذا مكشوفًا لمدة عشر سنوات حتى تم إعماره من جديد فى الفترة من 279 – 289 هـ/ 892 – 901م، وكانت تعتبر هى المرحلة الرابعة، أما المرحلة الخامسة فى تاريخ هذا المسجد الكبير فقد كانت فى عصر عضد الدولة البويهية، أما المرحلة السادسة فكانت فى عام 588 هـ/ 1192م على يد الحسن بن سهلان الذى جدد السور الخارجى وأقام البناء بشكل جيد .

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‏أما المرحلة السابعة والأخيرة والتى مازالت باقية حتى الآن فقد كانت فى عام 793 هـ/ 1390م، وهذه العمارة مستمرة حتى هذه الأيام إلا أنه دائمًا ما تحظى بالمتابعة والعناية والرعاية والترميم المستمر، نظرًا لمكانة هذا المسجد فى نفوس الشيعة من المسلمين، وكذلك لمكانة سيدنا الإمام على بن أبى طالب فى نفوس المسلمين بصفة عامة.



والمسجد الحالى للإمام الحسين رضى الله عنه فى كربلاء يتكون من صحن ممتد وضخم،تصل مساحته إلى خمسة عشر ألف متر مربع، ويتوسطه حرم تبلغ مساحته ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون مترًا مربعًا ويقع به قبر الإمام الحسين ويحيط به أروقة بمساحة ستمائة متر مربع.



وأضاف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة: ويعلو المشهد الحسينى قبة ضخمة شاهقة الارتفاع وتبلغ سبعة وثلاثون مترًا من مستوى سطح الأرض، وهى مغطاة من أعلاها إلى أسفلها بالذهب الخالص ويعلوها أيضًا قائم ذهبى ويجاورها مئذنتان مطليتان بالذهب.