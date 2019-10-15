شخصيات وطنية فى ذاكرة التاريخ.. ندوة في ثقافة السويس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادى الأدب بقصر ثقافة السويس برئاسة الشاعر عزت المتبولي من خلال ندوته الأسبوعية، بعنوان "شخصيات وطنية فى ذاكرة التاريخ" حاضرها الأديب فوزي محمود وأدارها الشاعر عزت المتبولي، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحدث المحاضر انه لا يمكن لمدينة أن تعيش ظرف الحرب أن تثابر في هذا الزمن العصيب دون اللجوء لعنصر فني داعم ومؤثر، هكذا عرف العالم كله الترابط الوثيق بين التحفيز بالموسيقى والغناء وحلقات الرقص الجماعي، وفترات الثورات الشعبية والحروب المضنية، فكانت مصر من البلاد التي ازدهرت فيها الطقوس والمظاهر الفنية بالتزامن مع فترات مقاومتها لاستعمار وراء استعمار، وفي انتفاضاتها الشعبية غير المكتملة وكذلك في حروبها التي طالت المدن، خاصة المدن الواقعة على ضفاف قناة السويس كخط مواجهة أول، تدور في عمق شوارعه معارك حربية وملاحم شعبية بطولية في مواجهة قصف ورصاص استهدف البيوت والمدنيين المقيمين بها خلال حروب عامي 1956 و1967.



أوضح فوزى أن العنصر الفني الأسهل في استدعائه أثناء أجواء التوتر الحربي، هو بالتأكيد كل فن شعبي نشأ بين جدران المدينة ودرج سكانها على الاستماع إليه والمشاركة في صناعته واستقبال الحضور الشعبي لفن متواتر بين سكان المدينة، ومن هذه المدن مدينة السويس حيث تحدث عن تاريخ صمود السويس ودفاعها بالشعر والاغنية ضاربة مثالًا بفرقة ولاد الارض الوطنية بقيادة كابتن غزالي، والشعراء كامل عيد رمضان، والشاعر عطية عليان، والمؤرخين مثل الراحل حسين العشي، كما تخلل المحاضرة فاصل من الأغنيات الوطنية لفرقة أولاد الأرض وقام بالغناء الفنان زكي عبد لله وقام بأداء أغنيات "يا ريس البحرية، يا بيوت السويس، غني يا سمسمية برصاص البندقية"، أعقب المحاضرة أمسية بعنوان "أبداعات" أدارها الشاعر جلال مصطفى، وشارك بها شعراء نادي أدب قصر ثقافة السويس والشاعرة ماجده سعد، ود. السيد إبراهيم، وذلك بقاعة كامل عيد رمضان بالقصر .



نظم بيت ثقافة الزيتيات مسابقة فى المعلومات العامة تحت إشراف مسئولة النشاط، التي دارت أسئلتها للرواد حول حرب أكتوبر 1973م.