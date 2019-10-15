أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور لها خلال إحيائها حفلات غنائية فى مصر خلال الأيام الماضية.



ظهرت نانسى خلال إحيائها حفلا بأحد الفنادقى الكبرى بالقاهرة، بفستان أسود طويل تميز بصيحة الكم الواحد، وبشق من الجانب كشف عن ساقها، وحمل الفستان توقيع المصمم العالمى إيلى صعب، وبلغت تكلفته ما يقرب من 3,500 دولار امريكى.



فيما ظهرت نانسي عجرم خلال حفلًا غنائيا ضخمًا داخل "جامعة الدلتا" علي ساحل مدينة جمصة، بفستان أسود أنيق وبأكمام طويلة من أقمشة التل، وانتعلت بوت أسود طويل، من إيلى صعب أيضا، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وخاتم لإكمال إطلالتها.



وأعتمدت الفنانة اللبنانية فى كل إطلالة على أختيار أحدث صيحات المكياج، والأعتماد على تسريحات الشعر البسيطة.