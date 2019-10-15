بطل ملحمة كبريت في ثقافة القاهرة

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفّذ بيت ثقافة المدفعية ورشة حكي عن إنتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور أطفال مدرسة عزيز أباظة وتم خلال الورشة استعراض أهم ملامح وإنجازات الإنتصار العظيم أعقبها مسابقة بين الأطفال، ثم توزيع جوائز رمزية عليهم.



أقام قصر ثقافة منشأة ناصر مسابقة عن حرب أكتوبر، كما ناقشت مكتبة دار الحرب الإلكترونية كتاب "بطل حتى النهاية" للكاتب حازم هاشم، الذى يتناول قصة البطل الشهيد العقيد أركان حرب إبراهيم عبد التواب بطل ملحمة معركة كبريت خلال حرب أكتوبر المجيد ١٩٧٣ والتى أكّدت على قوة واستبسال رجال القوات المسلحة المصرية فى الصمود والتصدى للعدو الإسرائيلى خلال الحصار لمدة ١٣٤ يومًا حتى استشهاده هو وبعض جنوده فى سبيل الوطن وحماية أراضيه، وقد تفاعل طلاب مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية لغات مع القصة لما تبرزه من قيم الشرف والصمود وبسالة رجال قوات المسلحة المصرية.



عقد بيت ثقافة المرج ندوة بعنوان "نوبات تلوث الهواء" ألقتها منى سيد جمعة باحث من وزارة البيئة تضمنت أسباب وطرق معالجة السحابة السوداء والمحافظة على البيئة، كما أقيمت ندوة بعنوان "المسح السمعي لحديثى الولادة"، ألقتها د. دلال أمين مدير الثقافة الصحية بمنطقة المرج الطبية تحدثت عن ضرورة التشخيص المبكر لطفل حديث الولادة لاكتشاف الإعاقة ويتم معالجتها، فالإعاقة السمعية من أكثر الاعاقات الموجودة حاليا، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "ضرورة التربية على الأخلاق" ألقاها الواعظ عمر عبد العزيز الذي تحدث عن نماذج الأخلاق كالأمانة، بر الوالدين، احترام الكبير، التعاون، وتناول أثر وثمرة الأخلاق الكريمة على الفرد والمجتمع.