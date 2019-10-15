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ثقافة

أطفال المدارس يرسمون لمحات من الهند في المتحف الإسلامي اليوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:14 ص
المتحف الإسلامي
المتحف الإسلامي
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علاء المنياوي
ينظم المتحف الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند"، لأطفال المدارس المصرية، بمشاركة ١٢ فنانا من الهند، وما يقرب من ٥٠ طالبا مصريا.

المسابقة تنطلق اليوم الثلاثاء بمقر المتحف،ويتم تنظيمها للمراحل التعليمية الثلاثة؛ الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما سيتم افتتاح معرض اللوحات الفائزة للعام الماضى وتكريم جميع المشاركين. 

وقد أعرب د ممدوح عثمان مدير عام المتحف عن سعادته بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى والذى أنشئ عام ١٩٩٢ ويقدم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بصفة مستمرة، لتشابه وتقارب الثقافة المصرية والهندية، والعلاقات الطيبة بين البلدين على مر العصور.

وأكد عثمان أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات فى إطار حرص وزارة الآثار على دعم المواهب الفنية لدى طلاب المدارس المصرية، حيث يعتبر الفن من أهم مصادر تسجيل تاريخ الشعوب ونقل الخبرات والأفكار، وخلق تصور أفضل  للمستقبل.  

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد قبلة الفنون وأكبر المتاحف المتخصصة فى الفنون الإسلامية بالعالم، حيث يضم أكثر من مائة ألف تحفة أثرية مختلفة من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي “إسماعيل” سنة 1869 وتم تنفيذها في عصر الخديوي توفيق سنة 1880 عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وفي عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التى تم جمعها 111 تحفة.

وجرى بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي" تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892 وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903  وقد أطلق عليه "متحف الفن الإسلامي" فى سنة 1951.

وتتميز واجهة المتحف المطلة على شارع بورسعيد بزخارفها الإسلامية المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة.
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