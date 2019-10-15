Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسيدات فقط .. تخلصي من اسمرار المناطق الحساسة بالبطاطس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
للسيدات فقط ..تخلصي
للسيدات فقط ..تخلصي من اسمرار المناطق الحساسة بالبطاطس
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
اسمرار المناطق الحساسة بالجسم، مشكلة تقابل أغلب السيدات، ما تجعلهن يشعرون بالحرج الشديد، لذلك نقدم وصفة بمفعول السحر تكمن فى تمرير البطاطس على الأماكن الداكنة .

قدمت خبيرة التجميل " منى محمد " وصفة للتخلص من هذه المشكله

- البطاطس:

امسحي بشريحة بطاطس نيئة المناطق السمراء بالمنطقة الحساسة ، ثم اشطفي المكان بعد 30 دقيقة.

- زيت جوز الهند:
ادهني المناطق الحساسة بزيت جوز الهند ، صباحًا ومساءً لتفتيح المناطق الحساسة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

القمة على صفيح ساخن.. مطالب أمنية.. وأزمة تحكيمية

بعد تعديل القانون.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد والنقل بنقابة المحامين

أسامة نبيه يفجر مفاجأة حول دور الأهلي في اهتزاز ميتشو مع الزمالك

واجب الضيافة.. تعرف على أطباق مأدبة الملك سلمان للرئيس الروسي

سأدمر اقتصاد تركيا.. ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان

بعد الحكم عليها في قضية مرضى السمنة.. كسر قدم ابن ريهام سعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور

بشعر مموج وفستان أحمر.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور