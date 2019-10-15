للسيدات فقط .. تخلصي من اسمرار المناطق الحساسة بالبطاطس

اسمرار المناطق الحساسة بالجسم، مشكلة تقابل أغلب السيدات، ما تجعلهن يشعرون بالحرج الشديد، لذلك نقدم وصفة بمفعول السحر تكمن فى تمرير البطاطس على الأماكن الداكنة .
قدمت خبيرة التجميل " منى محمد " وصفة للتخلص من هذه المشكله
- البطاطس:
امسحي بشريحة بطاطس نيئة المناطق السمراء بالمنطقة الحساسة ، ثم اشطفي المكان بعد 30 دقيقة.
- زيت جوز الهند:
ادهني المناطق الحساسة بزيت جوز الهند ، صباحًا ومساءً لتفتيح المناطق الحساسة .
قدمت خبيرة التجميل " منى محمد " وصفة للتخلص من هذه المشكله
- البطاطس:
امسحي بشريحة بطاطس نيئة المناطق السمراء بالمنطقة الحساسة ، ثم اشطفي المكان بعد 30 دقيقة.
- زيت جوز الهند:
ادهني المناطق الحساسة بزيت جوز الهند ، صباحًا ومساءً لتفتيح المناطق الحساسة .