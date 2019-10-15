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أخبار العالم

الحكومة اليمنية توافق على دخول 10 سفن وقود إلى ميناء الحديدة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وافقت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، ضمن مبادرة قدمتها للأمين العام للأمم المتحدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قالت الخارجية اليمنية في بيان، إن "مبادرة الحكومة بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة للميليشيات الانقلابية".

وأضافت أن ذلك، "استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم". وأكدت "أهمية تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وأرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم".

ودعت الحكومة، "الأمم المتحدة الى تحمّل مسئوليتها في الرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين".
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