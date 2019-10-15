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رياضة

تعليق أحمد شوبير على تنازل تركي آل الشيخ عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:44 ص
احمد شوبير وتركي
احمد شوبير وتركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
علق الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق على اعلان  تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية سحب جميع القضايا المرفوعة ضد ادارة النادي الاهلي.

وجاء تعليق شوبير عبر تويتر بإيموشن التصفيق "👏👏" للمستشار تركي ال الشيخ كإشادة بتنازلة عن القضايا.

وكان تركي ال الشيح كتب عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي... وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف ".

والتي لقيت التدوينة ردود واسعة من متابعيه عبر فيسبوك .
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