نصر أكتوبر بين الإرادة والريادة.. ندوة بآداب عين شمس اليوم

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "نصر أكتوبر بين الإرادة والريادة" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفي مرتضي القائم بأعمال عميد كلية الآداب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور طارق منصور وكيل الكلية لشئون الخدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2 ظهرًا بقاعة مؤتمرات الكلية، وتعقد الندوة في إطار الموسم الثقافي للعام الجامعي 2019-2020 لقطاع البيئة وتنمية المجتمع.



ويحاضر فيها اللواء علي حفظي محافظ سيناء الأسبق وقائد قوة الاستطلاع بحرب أكتوبر المجيدة، واللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد السابق ومستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وأكد الدكتور مصطفى مرتضي القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الندوة تهدف إلي إحياء الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في إطار حرص الكلية على إحياء ذكرى النصر وتنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا، كما يأتي الاحتفال بالانتصارات، والأحداث التاريخية، في إطار قيام الكلية بدورها التوعوي، والخدمي، الذي يربطها بالمجتمع في مختلف المناحي الثقافية.



وأوضح الدكتور طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سوف يتم عرض فيلم تسجيلي قصير من إنتاج قطاع البيئة بالكلية يتناول الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية للحرب وذلك سعيًا لتوعية وتثقيف الطلاب بالأحداث التاريخية والبطولات المشرفة لجنود مصر .