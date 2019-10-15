طرد لاعب كرة في ألمانيا لدعمه الغزو التركي لسوريا

قرر نادي كرة القدم الألماني "سانت باولي" طرد لاعب خط الوسط التركي جنك شاهين بعدما أعلن دعمه لتحرك بلاده الغاشم العسكري في شمال شرقي سوريا.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن بيان أصدره النادي قوله: "تم إعفاء شاهين فورا من مهامه المتعلقة بالتدريبات واللعب. والسبب الرئيسي في الوصول لهذه القرارات هو استهانته المتكررة بقيم النادي والحاجة لحماية اللاعب".



وكان شاهين كتب الجمعة عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "نحن في صف جنودنا وجيشنا البطل. صلواتنا معكم".



وأسفر هذا عن دعوات من مشجعي سانت باولي لطرد اللاعب، كما دفع أيضا لإرسال رسائل دعم للأكراد.



وقال النادي إنه أجرى مراجعة داخلية وسط مزيد من المباحثات بين مسئولي النادي واللاعب، مضيفًا "بعد عدة مناقشات مع مشجعين وأعضاء وأصدقاء لهم جذور تركية، أصبح واضحا لنا أننا لا نستطيع ولا يجب أن نحاول أن نقيم أفكارا وتوجهات من خلفيات ثقافية أخرى بالتفصيل. نحن نرفض أعمال الحرب وهذا لا يخضع للمناقشة أو الشك".