قلبي عم يحترق.. نيكول سابا تعلق على حرائق لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، تظهر فيها حرائق الغابات التي اجتاحت لبنان أمس الأثنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وعلقت نيكول سابا، على الصورة: «قلبي عم يحترق مع هالمنظر!! يا رب احمي #لبنان واهله والطف به .. حرايق كبيرة وكارثة طبيعية وبيئية بكل معنى الكلمة».يأتي ذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في لبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادهاوأدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان منذ اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة، وساعدت الرياح على انتشارها.