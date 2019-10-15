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اقتصاد

نجيب ساويرس يوضح أسباب توجهه للاستثمار في قبرص.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:52 ص
محمد شحتة
شرح نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، سبب اختياره مدينة قبرص لتوسيع الاستثمارات فيها ،منوها أن هناك أسباب كثيرة،أولها: هو بعدها مسافة خمسون دقيقة عن مصر و30دقيقة عن بيروت ساعدةواحدة عن اليونان فموقعها فريد من نوعه.

وأضاف ساويرس في لقاء تليفزيوني على قناة "سيجما القبرصية"، أن مدينة قبرص تتميز بالبنية التحتية، كما أن الشعب لطيف جدا ويرحب بالضيوف وكذلك جودة الطقس والمناخ، لافتا أنه لا يوجد سبب يمنعه من عدم الاستثمار في قبرص.

وأشار إلى أن الاستثمار في قبرص جيد وفي الوقت الذي ضربت فيه الأزمة الإقتصادية قبرص، كان كل شئ فاتها والمواطنون يعانون من الإكتئاب واعتاد فيه الناس على الانتظار للحصول على أموالهم من البنوك.

وتابع: حينما جئت للإستثمار في قبرص فأنا أعتبر نفسي استثمر في أسوأ أوقات تمر بها البلدان وهو الوقت الذي لا يأتي فيه الناس، منوها أنه حينما تأتي في أسوأ توقيت وتفعل أشياء كثيرة فأنت تحصل على تقدير الحكومة والشعب لأنك تأتي في الوقت الصعب.

كما أن الأمر الحكومة تكون أكثر حرصا على جذب مستثمر لأنه لا يوجد الكثير من الناس يقفون في طابور الإستثمار، لذلك يكون دخول السوق أسهل، كما أنك تعمل في بيئة هادئة لأنه لا يوجد لك منافس يعمل من حولك.
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