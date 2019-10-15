نجيب ساويرس: أعداء مصر ومتشددو جماعة الإخوان يعيشون في تركيا.. فيديو

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن مصر بالتأكيد تتأثر بالإضطرابات التي تحدث في الشرق الأوسط، منوها أن كل أعداء مصر ومتشددي جماعة الإخوان يعيشون في تركيا.



وأضاف ساويرس في لقاء تليفزيوني، على قناة "سيجما القبرصية" أن المشكلة في مصر ليست في الحكومة ويجب أن نغير طريقة الإدارة فنحن في حاجة إلى المزيد من الحريات والمزيد من مشاركة القطاع الخاص، منوها أن الإتفاق الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان شديد الأهمية ولكن المشكلة تكمن في أنه اتفاق بين القادةالسياسين فقط، منوها أنه قد يكون هذا الإتفاق أكثر تأثيرا حينما يجتمع هؤلاء القادة وتحويل الإتفاق إلى نمو اقتصادي كبير.



وأشار إلى أنه ينبغي على أصدقاء قبرص في أوروبا أن يدعموها في محنتها الاقتصادية ولكن لم يقوم أصدقاء قبرص بدورهم حيال هذا الأمر، فقد أعطت قبرص حق التنقيب في المنطقة التي تحفر فيها الأن السفن التركية لشركة إيطالية، لأنهم يأملون أنهم سيحموها إذا حاول أحد سرقتها لكن، أين هم الآن؟ قائلا: لو كنت حصلت على امتياز العمل في هذه المنطقة لما بقت هذه السفينة التركية 24 ساعة هناك.