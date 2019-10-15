انتبه لهذه الخرافات عند تنظيف أسنانك

تنظيف الأسنان والفم بشكل دائم أمر ضروري للعناية بصحة اللثة، وهناك كثير من الوصفات المنزلية التي يمكن أن تعالج مشاكل الأسنان، إلا أنه علينا الانتباه تجاه بعض الخرافات عند تنظيف الأسنان.



وذكر موقع "بولد سكاي" الهندي، خرافات نعتقد بأنها مفيدة أو ضارة في تنظيف الأسنان، ومنها:



1- التنظيف المستمر:

على الرغم من اهمية غسل الأسنان بعد كل وجبة، إلا انه يجب ان نصبر قليلا بعد تناول الوجبات، ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبالأخص بعد تناول الفواكة والحلوى، لان الاحماض التي تحتويها هذه الاطعمة تضعف مينا الأسنان، لكن الإنتظار يعطي اللعاب داخل الفم فرصة للحد من تأثيرها.



2- مضغ العلكة:

ولا تغني مضغ العلكة عن تنظيف الأسنان بالفرشاة، والمعجون، وخيط التنظيف بأى حال من الأحوال، فهي تجعلها تفرز المزيد من اللعاب، التي تحد من تركيز الأحماض الضارة في الفم.



3- غسل الأسنان بعنف:

وغسل الاسنان بقوة لا يجعلها اكثر نظافة، بل يمكنها ان تؤثر على اللثة، وتسبب في التهاباتها، إلا أن تنظيف الأسنان لا يحتاج إلى قوة ولكنه يحتاج إلى المواظبة على غسلها باستمرار وبرفق لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ومكن مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.



4- المشروبات الصبغية:

ويعرف الشاي والقهوة والمشروبات الصبغية، لأنها تتسب في تصبغ الأسنان باللون الأصفر، ورغم انهم يغيرون من لون الأسنان، إلا أن الشاي لا يضر بطبقة المينا التي تغطي الأسنان، بلي على النقيض فيمكن لبعض أنواع الشاي أن تحتوي على مادة الفلورايد التي تجعل الأسنان اقوى.