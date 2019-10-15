هيئة الانتخابات التونسية تعلن رسميًا فوز قيس سعيد بالرئاسة.. وترامب يفرض عقوبات على تركيا بسبب عدوانها على سوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

قيس سعيد يفوز رسميًا بمنصب رئيس تونس.. والسيسي في مقدمة المهنئين

محمد بن سلمان وبوتن يبحثان تطور الأوضاع في سوريا واليمن

الملك سلمان لبوتين: نتطلع للعمل مع روسيا في تحقيق الأمن والاستقرار

الأمم المتحدة: نزوح 160 ألف بسبب العملية التركية في سوريا

الجيش السوري يدخل منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي

ترامب: قادرون على تدمير الاقتصاد التركي.. وسنعلق المفاوضات مع أنقرة

وزير الدفاع الأمريكي: الناتو سيبحث العدوان التركي على سوريا الأسبوع المقبل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.واهتمت صحيفة "الجريدة" بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التونسي المنتخب قيس سعيد على فوزه في انتخابات الرئاسة بتونس، وقال الرئيس السيسي: "نتمنى للرئيس المنتخب قيس سعيد، التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ، معربا عن تطلعه نحو المزيد من التعاون البناء بين مصر وتونس فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالا هاتفيا، الاثنين، بالرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية التونسية، معربًا عن تطلعه "إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".وذكرت "الوطن" أن العاهل السعودي أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الروسية، وذلك خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إن "المملكة تتطلع دائما إلى العمل مع روسيا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب"، واصفًا الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي للمملكة بأنها "فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين، وتعميقها والوصول إلى تطابق في الرؤية والموافق السياسية".ونقلت "القبس" عن الرئيس الروسي قوله إن "روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاما"، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي، مضيفًا: "السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين"، مؤكدا أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.في السياق ذاته، قالت "الراي" إن بوتين عقد مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها عددًا من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية.وقالت "الأنباء" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أشار إلى أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا إلى "خفض فوري للتصعيد"، معربًا عن "قلقه البالغ" من تصاعد الوضع في شمال سوريا.وأفادت "كونا" بأن وحدات من الجيش السوري دخلت أمس مدينة منبج الاستراتيجية في ريف حلب الشمالي الشرقي بشمال سوريا، فيما أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، أن القوات "دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة".وذكرت "الجريدة" أن هيئة الانتخابات التونسية أعلنت فوز قيس سعيد رسميا بانتخابات الرئاسة في البلاد، بعد فرز الأصوات، معلنة أن سعيد رئيس البلاد الجديد، مشيرةً إلى أن سعيد حصل نسبة 72.1 بالمئة، بعد فرز الأصوات، وأن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة.دوليًا، قالت "الراي" إن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن الرئيس دونالد ترامب، فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء أتراك هم الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك، مشيرةً إلى أنهم ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة، كما أنها شملت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين.وذكرت "القبس" أن ترامب أعلن أيضًا أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤئلين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية بسوريا، لافتًا إلى أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 في المئة، حيث قال: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".وأوضح ترامب أنه "على تركيا أن تعطي أولوية لحماية المدنيين، وخصوصا الأقليات الإثنية والدينية"، مضيفا: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".ونقلت "الأنباء" عن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قوله إن الهجوم التركي على شمال سوريا أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفًا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا، قائلًا إن "الهجوم التركي قوّض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا".