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أخبار العالم

روسيا تكشف موقفها من بيع منظومة إس-400 للسعودية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن قصر الكرملين الروسي أن الرئس فلاديمير بوتين بحث، أمس مع القيادة السعودية التعاون العسكري التقني، مؤكدًا أن المحادثات حول توريد منظومات "إس-300" أو "إس-400" الصاروخية للمملكة مستمرة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قوله "تم بحث التعاون العسكري التقني"، لكنه لم يكشف أي تفاصيل حول المسألة. وأضاف: "البحث جارٍ، لكن لا شيء لذكره. هناك خطط، ونأمل بأن هذا الحوار سيستمر".

وفي فبراير 2018 أعلن فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، توقيع وثائق عقد توريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" إلى السعودية، إلا أنه في فبراير 2019 قال سيرجي تشميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية: "إن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدًا؛ إذ لا يزال التفاوض جاريًا"، في إشارة إلى المفاوضات الخاصة بالمنظومة الدفاعية.
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