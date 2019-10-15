في عيد ميلاد حسن حسني.. فقد والدته في الصغر واكتشفه حسين رياض

يوافق اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد الفنان القدير حسن حسنى، الذى برع فى أداء الأدوار المركبة، ولد في مثل هذا اليوم عام 1931، في حي القلعة، وفي سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.



وعشق حسن حسني، مدير مدرسته الابتدائية (مدرسة حماد) الذي عبر عنه على مسرح المدرسة، وقدم دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلاله على كأس التفوق بمدرسة الإعدادية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية.



وفي تلك الأثناء شارك حسين رياض، في إحدى لجان التقييم الخاصة بمسابقات التمثيل في المدارس، بعد أن لفت الأنظار إلى مستوى أدائه، وقتها تأكد حسن حسني، أنه لن يعمل في شيء آخر غير التمثيل.



وفي بداية الستينيات وجد حسن حسني، نفسه محترفا يتقاضى أجرا عن التمثيل الذي أحبه، وأصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش، وقتها لم ينتبه إلى أنه سوف يكون ممثلا لشريحة معينة من الناس هم فقط من الجنود والضباط وأحيانا عائلاتهم.



وكان حسن حسني، يقدم عروضه على مسرح «المتحدين» للضباط وأسرهم في شهر رمضان، وكان ما آلمه في تلك الفترة عدم وصوله إلى الجماهير على نطاق واسع، مما سبب له أزمة شاركه فيها الفنان المبدع الراحل حسن عابدين، حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري.