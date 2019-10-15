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أخبار العالم

مراسلة لبنانية تشعل السوشيال ميديا ببكائها على الهواء لإنقاذ الأهالي من الحرائق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:24 ص
المراسلة اللينانية
المراسلة اللينانية
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مصطفى كرم
اثار فيديو لمراسلة لبنانية ردود واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثناء تغطيتها لحرائق لبنان التي امتدت الى آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريرى، إضافة إلى الإحراج، وساهمت الرياح الشديدة فى امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.

وظهرت مراسلة قناة الجديد اللبنانية بالفيديو وهي تبكي على الهواء مباشرة وتستنجد لانقاذ الاهالي من الحرائق التي امتدت لمنازلهم.

ولقى الفيديو ردود واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في لبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادها.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان منذ اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة، وساعدت الرياح على انتشارها.
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