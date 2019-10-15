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رياضة

عفا الله عما سلف.. تطورات جديدة في علاقة تركي آل شيخ بـ الخطيب وإدارة الأهلي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
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نور عادل
رفع المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، شعارا جديدا في علاقته مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

واختار تركي آل شيخ أن يرفع شعار "عفا الله عما سلف"، وأن يزيل جميع الخلافات بينه وبين إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بقرار منه بالتنازل عن جميع القضايا التي كان رفعها مسبقًا ضد إدارة النادي الأهلي، وفق ما أعلنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وتعد تلك الخطوة هي الثالثة من تركي آل شيخ تجاه محمود الخطيب ومجلس إدارته، وفي وقت سابق، رفض الهجوم على محمود الخطيب قائلًا: "الكابتن الخطيب له وعليه، ونتفق ونختلف، لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وأضاف: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة، ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".

وعاد تركي آل شيخ لمساندة محمود الخطيب من جديد، عقب مرض الأخير وسوء حالته خلال الفترة الأخيرة.

وخرج تركي آل شيخ عبر فيديو خاص قال فيه: "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب.. ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".
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