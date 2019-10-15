Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تباطؤ حركة السير في منتصف الأربعينيات تدق جرس إنذار باقتراب الشيخوخة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
أكدت دراسة أجراها مجموعة من العلماء أن سرعة مشى الشخص في منتصف الأربعينيات من العمر تعد دليلا على مدى تقدم المخ والجسد نحو الشيخوخة.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في "جاما نيتوورك أوبن" أن الباحثين تمكنوا من اختبار سرعة المشي وربطها بعملية الدخول لمرحلة الشيخوخة.

ولا يقتصر الأمر على دخول الأجسام الأبطأ لمرحلة الشيخوخة بشكل أسرع إنما كشف العلماء أن وجوههم تبدو أكثر تقدما في العمر كما أن المخ لدى هؤلاء يكون أصغر حجما.

وربطت الدراسة بين سرعات المشي وبين ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والانهيار الكامل للجسد ووظائف الأعضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خصم المرتب يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة في منتصف العمر

خلي بالك.. المشي ببطء مؤشر على وجود مرض ما

ترشيحاتنا

اختراق هاتف مرتضى منصور من قناة الجزيرة القطرية.. اعرف التفاصيل

ضعي مكعب الثلج فى الغسالة وشاهدي ماذا يحدث؟

بعد الحكم عليها في قضية مرضى السمنة.. كسر قدم ابن ريهام سعيد

شريف عبد الفضيل يوجه رسالة لمسؤولي الأهلي بشأن صالح جمعة

اخبار النادي الاهلي ١٤-١٠-٢٠١٩.. ٣ حالات وفاة فى يوم واحد.. وتحذير شديد اللهجة لوكلاء اللاعبين

فيديو صادم لتعذيب قرود وكلاب داخل مختبر للسموم .. تفاصيل مروعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور