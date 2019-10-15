تباطؤ حركة السير في منتصف الأربعينيات تدق جرس إنذار باقتراب الشيخوخة

أكدت دراسة أجراها مجموعة من العلماء أن سرعة مشى الشخص في منتصف الأربعينيات من العمر تعد دليلا على مدى تقدم المخ والجسد نحو الشيخوخة.



وأوضحت الدراسة التي نشرت في "جاما نيتوورك أوبن" أن الباحثين تمكنوا من اختبار سرعة المشي وربطها بعملية الدخول لمرحلة الشيخوخة.



ولا يقتصر الأمر على دخول الأجسام الأبطأ لمرحلة الشيخوخة بشكل أسرع إنما كشف العلماء أن وجوههم تبدو أكثر تقدما في العمر كما أن المخ لدى هؤلاء يكون أصغر حجما.



وربطت الدراسة بين سرعات المشي وبين ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والانهيار الكامل للجسد ووظائف الأعضاء.

