دراسة أممية: العالم يفقد 14% من إنتاجه الغذائي قبل وصوله لمتاجر التجزئة

أظهرت دراسة أعدتها منظمة الأغذية الزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن العالم يفقد نسبة 14 في المائة من إنتاجه من الغذاء قبل وصوله لمتاجر البيع بالتجزئة.



وأوضحت المنظمة الأممية في الدراسة أن خفض هذه النسبة المهدرة من شأنه أن يزيد معدلات النمو الاقتصادي والحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.



وأكدت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها إنه حال عدم رصد المعدلات المهدرة من الغذاء ، فإن التغلب على هذا الأمر سيكون شديد الصعوبة ، كما أشارت إلى أن القضاء على هذه الظاهرة تماما يعد تصورا غير واقعي.



يذكر أن منظمة فاو كانت قد أعلنت في دراسة نشرتها في 2011 أن العالم يفقد نحو ثلث إنتاجه من الغذاء كل عام ولكنها أشارت فى الدراسة الأخيرة إلى أن النسبة الجديدة تمثل تقديرا تقريبيا للغاية.